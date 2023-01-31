New Statesmen: Джонсон, рассказывая об "угрозах" Путина, упустил главную деталь

Бывший премьер-министр Борис Джонсон упустил главную деталь, когда рассказывал об "угрозах" президента России Владимира Путина, отмечает британское издание The New Statesmen.

Напомним, в средствах массовой информации цитировали отрывок из документального фильма Putin vs the West, в котором Джонсон рассказывал о беседе с Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине.

И в частности, Джонсон сообщил, что президент России якобы пригрозил ему ракетным ударом: "В какой-то момент он (Путин) как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе".

В свою очередь, в Москве назвал слова Джонсона ложью, сознательной или нет.

При этом в материале The New Statesmen отмечается, что экс-премьер сознательно сделал такое заявление, дабы продемонстрировать свою храбрость в разговоре с Путиным.

"Смысл этой истории в том, чтобы показать нам, насколько хладнокровно Джонсон выдерживал давление, насколько неумолимо он противостоял угрозам Путина. Когда Джонсон рассказывает о предполагаемом предупреждении российского лидера, он пренебрежительно жестикулирует в сторону камеры, как будто это то, с чем он постоянно имеет дело. Однако он полностью упускает главное", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Отмечается, что если бы президент России действительно заявил о ракетном ударе, то угроза была бы адресована не лично Борису Джонсону, а всей Великобритании и её союзникам по НАТО.

Но Джонсон всё же об этом заявил, акцентировав внимание на собственной персоне.

"Похоже, что Джонсон страдает классическим синдромом главного героя, который является не столько реальным синдромом, сколько феноменом социальных сетей, при котором человек видит себя главным героем, а остальных вокруг — просто статистами", — говорится в материале.

Конечно, расценивать этот текст следует исключительно как критическое отношение к Борису Джонсону. Это критическое отношение не подразумевает хотя бы намёка на положительное отношение к России.

Хотя, конечно, стоит обратить внимание на то, что британская пресса ещё раз подчеркнула нарциссизм Джонсона. Который не преминул попытаться обыграть в свою пользу события, которые касались отнюдь не только и не столько его персоны.