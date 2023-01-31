Президент Литвы Науседа: никаких "красных линий" России в природе не существует

Президент Литвы Гитанас Науседа убеждён, что в скором времени западные страны примут решение об отправке Украине истребителей. Он подчеркнул, что поставки боевых самолётов являются "красными линиями" России, которые уже были пересечены танками ранее. Об этом сообщает EADaily.

"Никаких "линий" в природе не существует, они в головах некоторых руководителей европейских стран. Рубиконы следует переходить", — указал Науседа.

Глава Литвы считает, что НАТО и Евросоюз должны обеспечить Украину максимальной поддержкой на фоне "решительной фазы противостояния".