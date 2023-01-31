Жители Германии выступили против поставок танков Leopard на Украину

В Нюрнберге и Вене прошли вчера массовые антивоенные акции. Активисты выступили против поставок танков Leopard на Украину и призвали к немедленному прекращению огня, сообщает Telegram-канал "Папочка канцлера". Протестующие, которые назвали себя новой красной линией, шли с плакатами:

"Остановите войну — за нейтральную Украину! Мир с Россией!"

"Добьемся мира без применения оружия"

"Починить "Северный поток" и наложить санкции на США"

"Защитим нейтралитет: никаких танков НАТО на нейтральной территории"

"Никаких танков Украине"

"Германия не должна способствовать войне. Ни поставками оружия, ни как-либо ещё. Потому что в конце концов Германия сама втянется в конфликт. А это выгодно только Америке", — заявил один из митингующих.