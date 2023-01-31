Глава ГУР Украины Буданов: к терактам внутри России причастны агенты, работающие на Киев

Россия намерена взять под контроль территории в восточных районах Донбасса. Однако возобновление наступления ВС РФ на севере Украины со стороны Белоруссии маловероятно. Российские войска пытаются отвлечь и разделить группировку ВСУ. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Более того, он признал, что внутри России есть некие агенты, которые работают на Киев. По словам Буданова, именно они закладывают взрывчатки и запускают беспилотники.

"Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы. Мы должны сделать всё, чтобы Крым вернулся к лету", — заявил он в интервью Washington Post.