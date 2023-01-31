Политолог Беше-Головко: во Франции часть элиты скептически настроена по отношению к НАТО

Часть элиты Франции действительно размышляет о выходе из состава Североатлантического альянса, сообщила французский политолог Карин Беше-Головко.

В интервью ФАН она прокомментировала недавние высказывания политика Флориана Филиппо, призвавшего руководство Франции покинуть НАТО.

"Во Франции действительно до сих пор сохраняется постепенно ставшая меньшинством часть политической элиты, которую можно считать продолжением классического голлизма и которая крайне скептически настроена по отношению к НАТО", — сказала эксперт.

При этом Беше-Головко подчеркнула: данная часть элиты не хочет выбиваться из структуры власти и становиться оппозицией, поэтому редко выступает с критическими заявлениями. Она похвалила Филиппо за смелые высказывания, однако добавила, что лидеры ЕС стремятся "вытолкнуть" его из официальных дискуссий.

Как пояснила специалист, выход Франции из Североатлантического альянса и Евросоюза позволит ей выжить и продолжить существовать как самостоятельное государство.