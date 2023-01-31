Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генетик Кларк: теоретически человек может полностью покрыть себя волосами
Генпрокурор Краснов: в РФ незаконно мобилизовали девять тысяч человек
Financial Times: США не смогут обороняться в случае ещё одного конфликта в мире
Звезда "Богемской рапсодии" и "Бонда" Рами Малек будет снимать свой первый фильм по ночам
Бывший член Французского легиона получил 4 года за то, что хотел воевать в рядах ВСУ
Врач Дюваль призвала не есть каши быстрого приготовления и жареное мясо на завтрак
Медведев призвал к пиратскому присвоению всего западного: кинофильмов, интеллектуальных продуктов и промышленных софтов
Буданов: ядерный удар по Украине приведёт к военному поражению России и её краху
Адвокат Павел Астахов и певец Джанго попали под миномётный обстрел в Донецке

Политолог Беше-Головко: во Франции часть элиты скептически настроена по отношению к НАТО

Мир

Часть элиты Франции действительно размышляет о выходе из состава Североатлантического альянса, сообщила французский политолог Карин Беше-Головко.

Политолог Беше-Головко: во Франции часть элиты скептически настроена по отношению к НАТО

В интервью ФАН она прокомментировала недавние высказывания политика Флориана Филиппо, призвавшего руководство Франции покинуть НАТО.

"Во Франции действительно до сих пор сохраняется постепенно ставшая меньшинством часть политической элиты, которую можно считать продолжением классического голлизма и которая крайне скептически настроена по отношению к НАТО", — сказала эксперт.

При этом Беше-Головко подчеркнула: данная часть элиты не хочет выбиваться из структуры власти и становиться оппозицией, поэтому редко выступает с критическими заявлениями. Она похвалила Филиппо за смелые высказывания, однако добавила, что лидеры ЕС стремятся "вытолкнуть" его из официальных дискуссий.

Как пояснила специалист, выход Франции из Североатлантического альянса и Евросоюза позволит ей выжить и продолжить существовать как самостоятельное государство.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих

Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.

NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
РИА Новости: в Европе произошла вспышка вируса H5N1, представляющего угрозу для людей
Взгляд из США: России нет смысла наступать на Украине. На неё работает время
Книги-маяки: Том Сойер и Гекльберри Финн Яна Филимонова Знак зодиака 31 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев
ВС РФ нанесли удар по подразделению морского центра ВСУ в Очакове
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину
Rebelion: усиление группы БРИКС во главе с РФ заставило США поддерживать Украину
Последние материалы
Павел Астахов и певец Джанго попали под минометный обстрел в Донецке
Жители Германии выступили против поставок танков Leopard на Украину
На Анастасию Волочкову подали в суд из-за неуплаты налогов
Глава ГУР Украины Буданов: к терактам внутри России причастны агенты, работающие на Киев
Певец и композитор Игорь Николаев попал в кардиоцентр из-за проблем с сердцем
LRT: президент Литвы считает, что Западу пора перейти "красные линии" в отношении Украины
WP: Гаагский суд не сможет возбудить дело в отношении президента РФ Путина за начало СВО на Украине
Ксения Собчак заявила, что живет в "ожидании силового наезда"
Кардиолог Стражеско: клубника, яблоки и лук помогут стать долгожителями
Врач Ожерельев: "Дефицит витамина D приводит к кровоточивости дёсен"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников