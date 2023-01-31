МИД Украины осудил президента Хорватии за слова о российском статусе Крыма

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обрушился с критикой на хорватского лидера Зорана Милановича после его слов о том, что Киев больше никогда не сможет вернуть Крымский полуостров.

По словам Николенко, украинское руководство ценит помощь народа Хорватии. При этом он добавил, что Миланович своими громкими заявлениями ставит под сомнение "территориальную целостность Украины".

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии", — указал пресс-секретарь МИД Украины в соцсетях.

Ранее Миланович сообщил, что Запад отобрал Косово у Сербии, а Крым больше никогда не будет принадлежать киевскому режиму. Кроме того, он назвал позицию западных стран в украинском конфликте аморальной. Руководитель Хорватии убеждён: США и их союзники делают всё для того, чтобы Украина осталась без мужского населения.