Спикер ВВСУ Игнат: Киеву нужно до 200 самолётов западного образца

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, отвечая на вопрос французского телеканала, назвал количество истребителей, необходимых для защиты неба страны.

По словам военного, Киеву нужно до 200 самолётов. При этом Украине надо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолёта западного образца, добавил он.

Спикер также заметил, что сейчас определяется, какой это будет тип.

Наиболее вероятным кандидатом на замещение советских самолётов Игнат назвал американский истребитель F-16.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украине нужно не менее 300 танков и 500 БМП для отражения наступления России.