Sun: военные Британии приклеили суперклеем болты в ядерном реакторе подводной лодки Trident

Британские военные приклеили срезанные болты в ядерном реакторе подводной лодки Trident суперклеем, пишет газета The Sun.

Издание сообщает, что по этому поводу руководство Минобороны Великобритании начало экстренное расследование.

Выяснилось, что болты в реакторе были срезаны от чрезмерного натяжения. Но моряки не сообщили об аварии командованию, а просто приклеили их суперклеем.

Министр обороны Британии Бен Уоллес был шокирован случившимся и потребовал объяснений, говорится в статье со ссылкой на источник.

Позорный инцидент, как с подлодкой "Victorious", которая загорелась при выполнении сверхсекретной миссии, не должен повториться, заключает автор публикации.