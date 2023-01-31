Британские военные приклеили срезанные болты в ядерном реакторе подводной лодки Trident суперклеем, пишет газета The Sun.
Издание сообщает, что по этому поводу руководство Минобороны Великобритании начало экстренное расследование.
Выяснилось, что болты в реакторе были срезаны от чрезмерного натяжения. Но моряки не сообщили об аварии командованию, а просто приклеили их суперклеем.
Министр обороны Британии Бен Уоллес был шокирован случившимся и потребовал объяснений, говорится в статье со ссылкой на источник.
Позорный инцидент, как с подлодкой "Victorious", которая загорелась при выполнении сверхсекретной миссии, не должен повториться, заключает автор публикации.
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