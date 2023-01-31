Депутат Рады от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу у себя на странице в соцсети назвал секретаря СНБО Украины Алексея Данилова фальшивым и лживым чиновником.
Нардеп подписал так скриншот с комментарием Данилова, где тот назвал видео с повестками — фейками Российской Федерации.
Напомним, накануне секретарь СНБО заявил, что "мобилизация проходит спокойно, взвешенно", и что "информацию из мессенджеров нужно фильтровать"
Он также добавил, что у территориальных центров комплектования "стоят очереди" людей, желающих сверить свои данные.
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