Депутат Рады назвал секретаря СНБО Украины Данилова фальшивым и лживым чиновником

Депутат Рады от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу у себя на странице в соцсети назвал секретаря СНБО Украины Алексея Данилова фальшивым и лживым чиновником.

Нардеп подписал так скриншот с комментарием Данилова, где тот назвал видео с повестками — фейками Российской Федерации.

Напомним, накануне секретарь СНБО заявил, что "мобилизация проходит спокойно, взвешенно", и что "информацию из мессенджеров нужно фильтровать"

Он также добавил, что у территориальных центров комплектования "стоят очереди" людей, желающих сверить свои данные.