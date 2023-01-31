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Запад готовит армию для вторжения на территории России

Мир

Запад вместе с Украиной оперативно формирует ударный корпус для того, чтобы войти в Крым либо отсечь Донбасс от России. Подобным — только против ВСУ — стоило бы заняться российским генералам, считают военспецы TopWar.

Запад готовит армию для вторжения на территории России

Увы, но в настоящий момент в нашей стране имеется 1-я гвардейская танковая армия, танковые дивизии, но только с частью потенциала бронетанковых соединений времён Красной Армии. Для прорыва, "как в Великую Отечественную", этого недостаточно.

Как выяснилось в ходе СВО, нашей армии нужны:

  • малые и ударные БПЛА;
  • современные защищённые средства связи;
  • доработанные "после боевого тестирования" элементы амуниции и снаряжения;
  • электронные системы управления боем на ТВД — с учётом связи разведки, мгновенного взаимодействия танков, артиллерии, ВКС и пехоты.

Эксперты предлагают рассмотреть ситуацию у противника:

  1. Киев получит ударное подвижное соединение, укомплектованное танками ("Леопардами", "Абрамсами" и "Челленджерами", возможно, "Леклерками").
  2. ВСУ также заимеют БТР, БМП и САУ и ряд различных зенитно-ракетных систем.
  3. В "страну-404" открыто прибудут самые настоящие натовские военные.
  4. ВСУ отлавливают уцелевших и ранее увернувшихся от мобилизации граждан, чтобы к лету пробивать ими первую линию обороны.
  5. Готовится уцелевшая и полученная от Европы советская техника, чтобы принять на себя возможные контрудары войск РФ.

По мнению издания, в прорыв пойдут натовские соединения "на новом западном железе", под отвлекающие атаки на других направлениях.

После этого оставшимся в живых украинцам подкинут ещё танки, артиллерию, самолёты и снова бросят "на русских". Киев также вымогает авиацию (не дадут), и готовит БПЛА для ударов по территориям нашей страны.

Россия по старой памяти может подавить врагов количеством вооружения, пишут эксперты WarFiles.

На сегодняшний день по складам наберется от 10 тысяч до 11 тысяч танков различных типов и разного времени изготовления. После модернизации танки возвращаются в строй с современными тепловизорами, ночными прицелами, навесной бронёй, дополнительной защитой против ракетных комплексов и гранатомётов.

Завод в Нижнем Тагиле сегодня собирает танки Т-90 "Прорыв" с невероятной скоростью. Ради этой сборки УВЗ даже на время прекратил работы над более совершенным Т-14 "Армата". Так что на фронтах будут биться "базовый" Т-72Б3 и современный могучий Т-90М.

Насколько долго сопротивление им смогут оказывать "два танковых батальона Запада"? Эксперты считают, что не очень, если учесть, что по "бронекулаку ВСУ" будут работать и ВКС, и ракеты, и артиллерия с РСЗО.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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