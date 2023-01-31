Запад вместе с Украиной оперативно формирует ударный корпус для того, чтобы войти в Крым либо отсечь Донбасс от России. Подобным — только против ВСУ — стоило бы заняться российским генералам, считают военспецы TopWar.
Увы, но в настоящий момент в нашей стране имеется 1-я гвардейская танковая армия, танковые дивизии, но только с частью потенциала бронетанковых соединений времён Красной Армии. Для прорыва, "как в Великую Отечественную", этого недостаточно.
Как выяснилось в ходе СВО, нашей армии нужны:
Эксперты предлагают рассмотреть ситуацию у противника:
По мнению издания, в прорыв пойдут натовские соединения "на новом западном железе", под отвлекающие атаки на других направлениях.
После этого оставшимся в живых украинцам подкинут ещё танки, артиллерию, самолёты и снова бросят "на русских". Киев также вымогает авиацию (не дадут), и готовит БПЛА для ударов по территориям нашей страны.
Россия по старой памяти может подавить врагов количеством вооружения, пишут эксперты WarFiles.
На сегодняшний день по складам наберется от 10 тысяч до 11 тысяч танков различных типов и разного времени изготовления. После модернизации танки возвращаются в строй с современными тепловизорами, ночными прицелами, навесной бронёй, дополнительной защитой против ракетных комплексов и гранатомётов.
Завод в Нижнем Тагиле сегодня собирает танки Т-90 "Прорыв" с невероятной скоростью. Ради этой сборки УВЗ даже на время прекратил работы над более совершенным Т-14 "Армата". Так что на фронтах будут биться "базовый" Т-72Б3 и современный могучий Т-90М.
Насколько долго сопротивление им смогут оказывать "два танковых батальона Запада"? Эксперты считают, что не очень, если учесть, что по "бронекулаку ВСУ" будут работать и ВКС, и ракеты, и артиллерия с РСЗО.
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