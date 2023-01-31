Figaro: жалобы Бориса Джонсона на угрозы Путина оказались недоразумением

Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин якобы угрожал ему перед началом спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова британского политика "несознательной ложью". Французские эксперты сочли это за "недоразумение".

Читатели издания Le Figaro также отказались верить экс-премьеру, поскольку Джонсон "привык ко лжи".

"В этом случае я склонен верить Путину", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь Сети напомнил, что разговоры такого уровня записываются, поэтому обвинения Джонсона являются чушью.

"Мы окунулись в тотальную неизвестность, никто уже не может никому верить, ложь — вторая натура, в ней все теряются", — указал читатель.