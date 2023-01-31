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Focus: Бербок сделала подарок Москве своим заявлением о войне с Россией

Мир

Своим заявлением о том, что Германия "ведёт войну с Россией", министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала подарок Кремлю, пишет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в статье для издания Focus.

Focus: Бербок сделала подарок Москве своим заявлением о войне с Россией

Политик считает, что эти слова Москва сможет обернуть в свою пользу.

"Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряжённой ситуации необходимо взвешивать каждое слово", — отмечает автор публикации.

Министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники помощи Запада Украине, подчеркнул Мерц.

По его мнению, подобная внешняя политика и политика в сфере безопасности в трудные времена обречены на провал в борьбе за поддержку населения.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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