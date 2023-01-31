Своим заявлением о том, что Германия "ведёт войну с Россией", министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала подарок Кремлю, пишет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в статье для издания Focus.
Политик считает, что эти слова Москва сможет обернуть в свою пользу.
"Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряжённой ситуации необходимо взвешивать каждое слово", — отмечает автор публикации.
Министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники помощи Запада Украине, подчеркнул Мерц.
По его мнению, подобная внешняя политика и политика в сфере безопасности в трудные времена обречены на провал в борьбе за поддержку населения.
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