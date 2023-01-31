Для поддержки боевого духа в рядах ВСУ украинские спецслужбы распространяют в местных соцсетях различные фейки, где показаны "морально раздавленные" военные ВС РФ.
Компьютерным взломщикам удалось выкрасть ролик с одной из съёмочных площадок, который демонстрирует неудачные дубли, записанные украинскими актёрами.
В кадре двое мужчин изображают военнослужащих 110-й дивизии армии РФ, которые после команды "Поехали!" начинают жаловаться на отсутствие еды и боеприпасов. Стоит отметить, что бесталанных актёров на видео выдаёт украинский говор и неумелая импровизация.
"Да нет, (ерунда. — Прим. ред.) какая-то!" — не выбирая выражений комментирует очередной дубль режиссёр за камерой.
Ранее украинские Telegram-каналы распространили видео, записанное с нашлемной камеры солдата ВСУ, с прямым попаданием российского артиллерийского снаряда непосредственно в группу националистов.
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