Хакеры опубликовали неудачные дубли со съёмок антироссийского фейка

Для поддержки боевого духа в рядах ВСУ украинские спецслужбы распространяют в местных соцсетях различные фейки, где показаны "морально раздавленные" военные ВС РФ.

Компьютерным взломщикам удалось выкрасть ролик с одной из съёмочных площадок, который демонстрирует неудачные дубли, записанные украинскими актёрами.

В кадре двое мужчин изображают военнослужащих 110-й дивизии армии РФ, которые после команды "Поехали!" начинают жаловаться на отсутствие еды и боеприпасов. Стоит отметить, что бесталанных актёров на видео выдаёт украинский говор и неумелая импровизация.

"Да нет, (ерунда. — Прим. ред.) какая-то!" — не выбирая выражений комментирует очередной дубль режиссёр за камерой.

Ранее украинские Telegram-каналы распространили видео, записанное с нашлемной камеры солдата ВСУ, с прямым попаданием российского артиллерийского снаряда непосредственно в группу националистов.