Sabah: армия США всегда и везде проигрывает войны, Украина не станет исключением

Украинский кризис станет очередной провальной военной кампанией США, уверен турецкий аналитик Берджан Тутар.

Вашингтон, имеющий самую мощную армию в мире, очень часто вмешивается в различные военные конфликты на всех континентах, но не стремится их закончить, а лишь усиливает хаос и воюет ради войны. Именно по этой причине Америка всегда терпела поражение, отметил эксперт.

"К поражениям в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке скоро, похоже, добавится Украина", — публикует вывод специалиста издания Sabah.

В качестве главной причины Тутар называет нежелание американских политиков иметь достаточную информацию о странах, с которыми США вступают в противоборство. К тому же, считает он, Белый дом всегда стремится "трансформировать побежденных" по своему образу и подобию, но после Второй мировой войны Вашингтону ни разу не удалось достичь этой цели.