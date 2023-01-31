Украинский кризис станет очередной провальной военной кампанией США, уверен турецкий аналитик Берджан Тутар.
Вашингтон, имеющий самую мощную армию в мире, очень часто вмешивается в различные военные конфликты на всех континентах, но не стремится их закончить, а лишь усиливает хаос и воюет ради войны. Именно по этой причине Америка всегда терпела поражение, отметил эксперт.
"К поражениям в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке скоро, похоже, добавится Украина", — публикует вывод специалиста издания Sabah.
В качестве главной причины Тутар называет нежелание американских политиков иметь достаточную информацию о странах, с которыми США вступают в противоборство. К тому же, считает он, Белый дом всегда стремится "трансформировать побежденных" по своему образу и подобию, но после Второй мировой войны Вашингтону ни разу не удалось достичь этой цели.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.