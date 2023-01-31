Белый дом: Украина не получит истребители F-16, США уже достаточно помогли Киеву

Соединённые Штаты уже помогают украинской армии большими объёмами вооружений, потому Джо Байден был вынужден отказать в поставке Киеву истребителей F-16, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, ВСУ имеют достаточно западного оружия для ведения боевых действий зимой и весной.

"Я могу вам сказать, что в ближайшие недели и месяцы будет отправлено много средств", — цитирует Кирби американское издание CNN.

Также чиновник не согласился с мнением, что решение об отправке танков Abrams на Украину было принято слишком поздно. Он заверил, что аналитики Пентагона прогнозируют ход боёв, и тяжёлая техника понадобится украинской армии, "когда погода улучшится, и русские перейдут в наступление".