Соединённые Штаты уже помогают украинской армии большими объёмами вооружений, потому Джо Байден был вынужден отказать в поставке Киеву истребителей F-16, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, ВСУ имеют достаточно западного оружия для ведения боевых действий зимой и весной.
"Я могу вам сказать, что в ближайшие недели и месяцы будет отправлено много средств", — цитирует Кирби американское издание CNN.
Также чиновник не согласился с мнением, что решение об отправке танков Abrams на Украину было принято слишком поздно. Он заверил, что аналитики Пентагона прогнозируют ход боёв, и тяжёлая техника понадобится украинской армии, "когда погода улучшится, и русские перейдут в наступление".
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