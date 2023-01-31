Румынский военный эксперт Василеску: желание Украины угодить НАТО загонит её в "ловушку"

Если Украина будет вынуждена начать в течение следующих двух месяцев контрнаступление, чтобы продемонстрировать своим спонсорам из НАТО грозные эффекты полученного оружия, она попадёт в ловушку российской армии. Такое мнение высказал румынский военный эксперт, авиапилот Валентин Василеску в статье для портала Reseau International.

"Потому что русская армия усвоила урок осени и готовилась к нему всю зиму. Русские ожидают атаки украинцев", — заявил аналитик.

Он считает, что хотя бы один корпус вооружённых сил Украины (ВСУ) войдёт через заранее подготовленные "прорехи в обороне" армии России, которые будут от линии соприкосновения как можно дальше.

Но когда ВСУ поймут, что они оказались в ловушке, то их уже окружат российские войска, заключил эксперт.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ВСУ пойдут в наступление на Крым, если смогут переиграть Россию.