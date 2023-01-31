Если Украина будет вынуждена начать в течение следующих двух месяцев контрнаступление, чтобы продемонстрировать своим спонсорам из НАТО грозные эффекты полученного оружия, она попадёт в ловушку российской армии. Такое мнение высказал румынский военный эксперт, авиапилот Валентин Василеску в статье для портала Reseau International.
"Потому что русская армия усвоила урок осени и готовилась к нему всю зиму. Русские ожидают атаки украинцев", — заявил аналитик.
Он считает, что хотя бы один корпус вооружённых сил Украины (ВСУ) войдёт через заранее подготовленные "прорехи в обороне" армии России, которые будут от линии соприкосновения как можно дальше.
Но когда ВСУ поймут, что они оказались в ловушке, то их уже окружат российские войска, заключил эксперт.
Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ВСУ пойдут в наступление на Крым, если смогут переиграть Россию.
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