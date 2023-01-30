Член Конгресса Грин считает, что идея вторжения Киева в Крым при поддержке США — это безумие

Член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин подвергла резкому осуждению возможность нападения Украины на Крым, которая может быть осуществлена только при полной и всесторонней поддержке Вашингтона.

Конгрессвуман подчеркнула, что-то, что предлагают "поджигатели войны в США" — это безумие, которое влечёт за собой непредсказуемые последствия.

"Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Киев должен вторгнуться в Крым и забрать его у России. И все это при лидировании, финансировании, поддержке США, а также военном оборудовании, и конечно, оружии", — написала Грин на своей странице в Twitter*.

По мнению представительницы республиканцев, США уже не контролируют создавшуюся ситуацию.

Ранее Вашингтон пообещал отправить Киеву 31 танк M1 Abrams в очередном пакете военной помощи. В США выразили надежду, что с помощью поставленного оружия Украина сможет не только успешно обороняться, но и вернуть себе свои прежние территории, ставшие российскими.

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