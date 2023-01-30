Авторы Sohu описали план России по наказанию Японии: "Грядёт настоящая месть"

Обозреватели Sohu описали план России по наказанию Японии. По их мнению, "грядёт настоящая месть".

Китайские аналитики заявили, что месть Москвы за антироссийские санкции стало полной неожиданностью для Токио. Япония ввела 15 пакетов санкций против России, но сохранили партнёрство с РФ там, где было выгодно им. Однако Москву такая "дипломатия" не устроила, и когда Япония изъявила желание проконсультироваться по поводу морского промысла, РФ отказала.

"Грядёт настоящая месть! Россия отказалась вести переговоры с Японией и не приняла протест Токио. Японское правительство не ожидало такого упрямства, когда Москва объявила о своём плане контрмер", — уверены китайские авторы.