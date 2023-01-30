Макфол: Киев рискует не получить денег от США, если конфликт затянется

Если в дальнейшем у вооружённых сил Украины (ВСУ) не будет успехов на поле боя, то им потребуется новая военная помощь Вашингтона. Однако конгресс под контролем республиканцев может в ней отказать. Такое мнение высказал экс-посол США в России Майкл Макфол в материале для Foreign Affairs.

По мнению дипломата, если военные действия на Украине будут до конца года продолжаться без крупных побед для Киева, администрация президента США Джо Байдена запросит от конгресса поставку новой военной помощи.

Но в преддверии выборов отношения между демократами и республиканцами накаляются, а кандидат от последних Дональд Трамп не поддерживает помощь Украине. Поэтому под влиянием республиканцев Киев может не увидеть пакета новой помощи, заключил Макфол.