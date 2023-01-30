Премьера Британии задели слова американского генерала о слабости армии его страны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак полагает, что армия Соединённого королевства по-прежнему остаётся "боевой силой высшего уровня". Судя по всему, Лондон сильно задело мнение американцев, которые считают, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня.

Вообще, надо сказать, что эта история довольно неясная. Ранее стало известно, что некие источники в оборонной сфере поведали о том, что некий высокопоставленный американский генерал в частном порядке поделился мнением об оценках состояния британской армии с министром обороны Беном Уоллесом. По мнению анонимного генерала, британские вооружённые силы едва дотягивают до второго уровня.

Официальный представитель британского премьер-министра, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли Сунак британскую армию силой высшего уровня, был краток: "Да".

Он также добавил, что Британия имеет самый большой оборонный бюджет в Европе, сообщает РИА "Новости".

Впрочем, глава комитета парламента по обороне Тобиас Эллвуд тоже считает, что британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий.

При этом Эллвуд является представителем консервативной партии, а не оппозиции. То есть к той же политической силе, что и премьер-министр Риши Сунак.