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Пилько: России придётся предъявлять США ядерный ультиматум

Мир

На Украину будут поставляться боевые самолёты НАТО — в этом нет никаких сомнений, а причина проста: Россия не даёт ответа на эскалацию со стороны Запада, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Пилько: России придётся предъявлять США ядерный ультиматум

Правда, Пилько всё же упомянул про два исключения:

  • после поражения под Балаклеей в России была объявлена частичная мобилизация,
  • а ответом на диверсию на Крымском мосту стали ограниченные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Однако для обеспечения военной победы этого крайне недостаточно, считает историк.

"Во-первых, инфраструктурная война должна вестись с куда большим размахом и включать в себя удары по транспортным объектам (пресловутые мосты через Днепр — приоритетная цель). А во-вторых, надо понимать, что если НАТО продолжит накачивать Украину оружием во всё возрастающих масштабах, победа в войне будет стоить для нашего народа огромных жертв. Рано или поздно альянсу, а на самом деле Соединённым Штатам, придётся предъявлять ядерный ультиматум".

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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