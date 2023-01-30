Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Олег Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен
Волочкова рассказала, что Тарзан и Королёва расстались
Танкист ВС РФ с позывным "Арцах" рассказал об атаках ВСУ в зоне спецоперации на Украине
Герой России Липовой о генеральном сражении СВО: Ждут, когда земля подсохнет
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
Терапевт Ермолова: невысокую температуру сбивать нельзя
Артур Смольянинов продолжил нападать на Россию: "В мире нет такого бреда, чтобы вечно верить в бред"
Spectator: заблуждение Байдена о Путине приведёт к эскалации конфликта на Украине
Spectator: разрозненной передачей танков Запад оказал Украине "медвежью услугу"

Россию с 2014 года провоцировали на украинский конфликт, заявил президент Хорватии Миланович

Мир

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировало на вооружённое столкновение с 2014 года, и теперь украинский конфликт может стать толчком для использования Москвой оружия массового поражения.

Россию с 2014 года провоцировали на украинский конфликт, заявил президент Хорватии Миланович

"С 2014 года мы смотрим, как "кто-то" провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну", — сказал Миланович.

По его словам, российская армия уже уничтожила на Украине более тысячи танков, которые достались Киеву от СССР. Такая же участь ожидает немецкие и американские танки, которые скоро получат ВСУ.

"Какова цель этой войны — победа над ядерной супердержавой, которая воюет на своих границах в другой стране? Можете ли вы победить такое государство?… И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок — и все будут плакать", — подчеркнул хорватский лидер.

Он напомнил, что говорит об опасности применения Россией ядерного оружия уже целый год, однако ничего не изменилось — Запад продолжает накачивать Украину вооружением.

Ранее Миланович сказал, что коллективный Запад занял аморальную позицию по отношению к Киеву, поскольку западные лидеры делают всё, чтобы Украина в итоге осталась без мужского населения. Он напомнил, что с начала российской спецоперации Украина потеряла уже более 150 тысяч военных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Контуженный в боях у Сватово доброволец Огурцов: "у русских мужчин в генах заложено быть воинами"
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Последние материалы
Олег Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен
Волочкова рассказала, что Тарзан и Королёва расстались
Россию с 2014 года провоцировали на украинский конфликт, заявил президент Хорватии Миланович
Танкист ВС РФ с позывным "Арцах" рассказал об атаках ВСУ в зоне спецоперации на Украине
Герой России Липовой о генеральном сражении СВО: Ждут, когда земля подсохнет
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
Терапевт Ермолова: невысокую температуру сбивать нельзя
Артур Смольянинов продолжил нападать на Россию: "В мире нет такого бреда, чтобы вечно верить в бред"
Spectator: заблуждение Байдена о Путине приведёт к эскалации конфликта на Украине
Spectator: разрозненной передачей танков Запад оказал Украине "медвежью услугу"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников