Россию с 2014 года провоцировали на украинский конфликт, заявил президент Хорватии Миланович

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировало на вооружённое столкновение с 2014 года, и теперь украинский конфликт может стать толчком для использования Москвой оружия массового поражения.

"С 2014 года мы смотрим, как "кто-то" провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну", — сказал Миланович.

По его словам, российская армия уже уничтожила на Украине более тысячи танков, которые достались Киеву от СССР. Такая же участь ожидает немецкие и американские танки, которые скоро получат ВСУ.

"Какова цель этой войны — победа над ядерной супердержавой, которая воюет на своих границах в другой стране? Можете ли вы победить такое государство?… И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок — и все будут плакать", — подчеркнул хорватский лидер.

Он напомнил, что говорит об опасности применения Россией ядерного оружия уже целый год, однако ничего не изменилось — Запад продолжает накачивать Украину вооружением.

Ранее Миланович сказал, что коллективный Запад занял аморальную позицию по отношению к Киеву, поскольку западные лидеры делают всё, чтобы Украина в итоге осталась без мужского населения. Он напомнил, что с начала российской спецоперации Украина потеряла уже более 150 тысяч военных.