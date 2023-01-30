Несогласованной и запоздалой передачей танков разных типов Запад оказал Украине медвежью услугу. Удержать позиции в краткосрочной перспективе это украинской армии не поможет. Такое мнение высказал обозреватель британского издания The Spectator Джек Уотлинг.

Автор статьи считает, что Украине достался худший из возможных вариантов.

"Вместо того, чтобы получить большое количество танков одного типа, им отправят три разных вида танков НАТО, всё в ограниченном количестве и каждый с индивидуальными требованиями к обслуживанию", — отметил эксперт.

По его мнению, подобная стратегия Запада приведёт к задержкам в доставке машин на передовую, что открывает тактический простор для российской армии.