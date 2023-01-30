NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих

Министерство обороны Польши заявляло о планах по созданию 300-тысячной армии. Однако ведомство столкнулось с большими препятствиями, которые говорят о нахождении вооружённых сил страны в кризисе. Об этом пишет NDP.

Как сообщает портал Onet, в этом году из ВС Польши ушли почти девять тысяч опытных бойцов. Цифра могла бы быть больше, если бы Минобороны не увеличило размер денежных вознаграждений военным. Причинами ухода бойцов являются возраст, здоровье, личные проблемы. Армию оставляют опытные военнослужащие. Среди них моряки, лётчики, танкисты, артиллеристы.

Минобороны начало искать пути выхода из ситуации. Согласно принято законопроекту о бюджете на 2023 год, с января предполагалось повышение зарплаты военным. Однако эти планы перенесли на март, что считается беспрецедентным шагом. Ранее изменения в вознаграждениях проходил в срок — с первого месяца нового года. Военные, которые планировали завершить службу в конце января, не попали на запланированное с 1 марта повышение заработной платы и пенсий.

"Об изменениях мы узнали, когда решения уже были приняты, а заявления об уходе поданы. Правила менялись по ходу игры. Так не делается", — приводит издание слова одного опытного офицера.

Ещё один военнослужащий добавил, что такая политика бьёт по огромному количеству военных, прослуживших более 15 лет. Оба бойца — старшие офицеры с более чем 30-летним стажем. Они признались, что почувствовали себя обманутыми.

Также Минобороны для удержания военных намерено ввести надбавки, получившие названия "антипенсионных" или "ходункових" выплат. Однако вознаграждения не помогают удержать уход бойцов из вооружённых сил.

"Из армии уходят не только по финансовым соображениям. Роль играют также политизация армии, бардак и продвижение по службе посредственных, пассивных, но преданных начальству военных", — заявил депутат парламентской фракции Польской социалистической партии, член Комиссии Сейма по национальной обороне Анджей Розенек.