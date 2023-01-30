Великобритания участвует в конфликте на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу. Такое заявление сделал руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.
"Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения вооружения, мы предоставляем вооружение Украине. Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", — сказал он в эфире телеканала Sky News.
Эллвуд считает, что следует отменить решение по сокращению численности войск на 10 тысяч военнослужащих. Также он подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону, в частности, на модернизацию сухопутных подразделений.
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