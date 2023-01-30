Глава парламентского комитета Британии Эллвуд призвал к прямой конфронтации с Россией

Великобритания участвует в конфликте на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу. Такое заявление сделал руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.

"Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения вооружения, мы предоставляем вооружение Украине. Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Эллвуд считает, что следует отменить решение по сокращению численности войск на 10 тысяч военнослужащих. Также он подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону, в частности, на модернизацию сухопутных подразделений.