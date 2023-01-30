Читатели The Times не поверили словам Джонсона о том, что Путин угрожал ему ракетным ударом

Экс-премьера Британии Бориса Джонсона уже много раз ловили на вранье, ему должно достаться звание "Патологический лжец". Такое мнение выразили читатели британского издания The Times, оценивая слова политика о том, что лидер РФ Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом.

По словам пользователей, Джонсон уже давно занимается личным пиаром. Как пояснили комментаторы, для продвижения по карьерной лестнице он неоднократно обращался ко лжи. Британцы считают, что бывший премьер страны соврал об угрозах со стороны Кремля.

"Какая интересная история. Только с чего вы взяли, что это правда?" — высказался один из читателей.

Его позицию поддержали и другие подписчики. Они призвали вручить Джонсону приз за лучшее враньё года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова экс-премьера Британии о том, что Путин до начала спецоперации пригрозил Западу ядерным ударом в качестве ответа Москвы на антироссийские санкции.