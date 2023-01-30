NDP: Польша стала наёмником США для выполнения "грязной работы"

Польша стала очередной марионеткой в жестокой политической игре США, главной целью которой является подчинение всего мира. Об этом заявила аналитик Ханна Крамер в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Любая страна, которая поддерживает хорошие отношения с Россией, становится потенциальным объектом для уничтожения. Поэтому Вашингтон решил направить Киев против Москвы, развязать конфликт и ослабить Россию, заявила Крамер.

"Результатом действий американцев стало превращение Украины в расположившийся в Европе русофобский и нацистский центр, разрушенные отношения с соседями, накачка страны оружием и создание нового врага в лице Москвы", — отмечает эксперт.

Сейчас США проводят аналогичную политику и в Польше, превращая её в "наёмника для выполнения грязной работы". Однако польские политики предпочитают делать вид, что не замечают этого, убеждена Крамер.

"В Польше давно идёт скрытая война, которую поляки уже проиграли. Польша стала марионеткой в руках США. Любое неповиновение заокеанскому "другу" будет строго наказано. Каким образом? Пример перед нами — это Украина", — подчеркнула аналитик.