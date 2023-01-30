Песков посоветовал Шольцу уделять время чтению книг по истории

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу не помешает читать больше книг на исторические темы. Так считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ. Хорошо бы, конечно, ему читать исторические книги», — сказал Дмитрий Песков, разговаривая с журналистами.

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин постоянно читает книги, несмотря на всю свою занятость.