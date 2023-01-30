Лавров: Россия не хочет разрывать дипотношения с Польшей и Прибалтикой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не хочет разрывать дипотношения с прибалтийскими странами и Польшей.

Глава МИД напомнил, что в этих государствах уже долгое время идёт "оголтелая русофобская кампания" и они с радостью внедряют в жизнь любые антироссийские идеи Запада.

"За последнее время двусторонние отношения с этими странами катастрофически деградировали, взаимодействие с ними по всем направлениям заморожено и практически сведено к нулю", — отметил Лавров в беседе с журналистами.

При этом министр подчеркнул, что даже в такой ситуации полный разрыв дипломатических отношений крайне нежелателен, и Москва этого не хочет, убеждая сохранять каналы для ведения диалога и решения различных проблем.

"Нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов с РФ. Если это произойдёт, то ответственность за этот шаг и его последствия полностью ляжет на руководство этих государств", — подчеркнул Лавров.

Глава МИД напомнил, что РФ будет защищать свои интересы в любом случае, а Прибалтика и Польша должны сознавать последствия своих действий, направленных против России.