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Эксперт Топорнин призвал спокойно относиться к признанию Джонсона о разговоре с Путиным

Мир

Признание бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по его словам, предупреждал российского президента Владимира Путина насчёт Украины, нельзя назвать сенсационным, а к высказываниям британского политика нужно относиться настороженно. Такое мнение высказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Эксперт Топорнин призвал спокойно относиться к признанию Джонсона о разговоре с Путиным

Ранее Джонсон признался, что имел разговор с Путиным до того, как началась спецоперация на Украине. Экс-премьер заверил, что предупреждал Путина о неминуемых санкциях, и давал понять, что Германия и Франция пока точно не позволят Украине стать членом НАТО.

Эксперт призвал помнить, каким человеком является Джонсон, и посоветовал осторожно относиться к тому, что он говорит.

"Джонсон такой экзотический политик, всегда нужно аккуратно подходить к тому, что он говорит. Тем более прошел уже почти год, и вдруг он начинает подробности выдавать. Почему он раньше не говорил, когда был премьер-министром?" — сказал Топорнин в разговоре с РИА Новости.

Политолог считает, что в признании Джонсона нет никакой сенсации, хотя допускает, что подобный разговор между ним и российским президентом действительно был.

"Я не думаю, что он придумывает что-то — наверное, разговор был, и он действительно предупреждал Путина, и не только он один", — сказал Топорнин.

Эксперт напомнил, что разногласия между Россией и НАТО появились ещё до украинского кризиса — как в отношении самого Киева, так и касательно гарантий безопасности в Восточной Европе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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