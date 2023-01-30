РИА Новости: Запад заявил о намерении свергнуть президента Турции Эрдогана

В последнее время западные СМИ обсуждают обострившиеся отношения Турции со скандинавскими странами. Журналист РИА Новости Владимир Корнилов провёл анализ ряда источников и пришёл к выводу, что на Западе хотят свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Статья экс-советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, опубликованная изданием Wall Street Journal, является доказательством этого.

В ней эксперт призывает Запад вмешаться в предстоящие выборы в Турции и исключить её из НАТО. Корнилов подчёркивает, что речь идёт о свержении Эрдогана. Если он останется на посту главы государства, Турцию следует изгнать из Североатлантического альянса, а выборы признать недействительными, говорит Болтон.