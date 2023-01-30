Эрдоган раскритиковал Макрона за отсутствие квалификации главы государства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у французского лидера Эммануэля Макрона отсутствует достаточная квалификация для управления Францией.

"Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Франция активно эксплуатирует страны Африки, вследствие чего они начали отворачиваться от Парижа. Так, Мали собирается разорвать отношения с Францией, а Буркина-Фасо дала Парижу месяц на вывод французских солдат из страны. аналогичным образом поступит и Того, предположил Эрдоган.

Он признался, что во время многочисленных встреч с Макроном заметил нечестность французского лидера, из-за чего перестал ему доверять. Эрдоган намекнул, что Франция поддерживает Грецию, с которой у Турции конфликт.

Турецкий президент отметил, что у Макрона больше нет репутации в парламенте своей страны, а Франция теряет влияние на международной арене.

Ранее Эрдоган посчитал крайне неудачным выражение, которое употребил Макрон, когда сказал, что спецоперация РФ на Украине вернула НАТО к состоянию определённости, хотя до этого у Североатлантического альянса наблюдалась "смерть мозга".