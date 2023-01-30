РИА Новости: Европа толкает Украину в долговую яму

Шансов на то, что Киев сможет вернуть обещанный Евросоюзом кредит в сумме 18 миллиардов евро, совсем не много. Поэтому США предлагают эту сумму или очень существенную её часть превратить из кредитов в гранты, которые отдавать не нужно. Такое мнение высказала обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Автор статьи напомнила про план Маршалла и то, как Америка помогла разрушенной Европе, сотворив экономическое чудо.

Однако Европе эти деньги тоже давали в качестве кредита, причём на закупку американских товаров, заметила публицист.

То есть план Маршалла был не чем иным, как формой кабалы, с одной стороны. А с другой, Европа стала очень ёмким рынком для всего американского.

По мнению обозревателя, таким же способом сегодня уже объединённой Европе с обескровленной экономикой предлагается дать многие миллиарды Украине якобы "просто так". Однако эта помощь загонит страну в долговую яму, считает журналист.