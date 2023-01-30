Джонсон о беседе с Путиным до начала СВО: "Борис, я не хочу причинять тебе боль"

Экс-премьер Британии Борис Джонсон в красках описал подробности телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась до начала спецоперации.

По словам британского политика, Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем. Однако российский лидер якобы пригрозил ему ракетным ударом, отметил Джонсон.

"Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займёт всего минуту" или что-то в этом роде", — процитировал слова президента экс-премьер в интервью телеканалу Sky News.

По словам Джонсона, он пытался убедить Путина, что конфликт на Украине приведёт к катастрофе в виде жёстких антироссийских санкций.