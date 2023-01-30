Экс-премьер Британии Борис Джонсон в красках описал подробности телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась до начала спецоперации.
По словам британского политика, Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем. Однако российский лидер якобы пригрозил ему ракетным ударом, отметил Джонсон.
"Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займёт всего минуту" или что-то в этом роде", — процитировал слова президента экс-премьер в интервью телеканалу Sky News.
По словам Джонсона, он пытался убедить Путина, что конфликт на Украине приведёт к катастрофе в виде жёстких антироссийских санкций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.