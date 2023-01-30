Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни деньги за них

Вашингтон не предоставил Анкаре свои истребители и не вернул деньги за них. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы государства, турецкая сторона обеспокоена подобным отношением.

"Нам обещали самолёты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолётов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим своё слово и ожидаем этого от наших партнёров", — заявил турецкий лидер.

Ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35. Эксперты полагают, что это стало наказанием Турции за приобретение российских комплексов ПВО. Взамен штаты предложили другие самолёты, но не пятого, а четвертого поколения.

Ранее Рravda.Ru писала, что Эрдоган назвал честными и уважительными отношения между Турцией и Россией.