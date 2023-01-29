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Пользователей Сети возмутила ошибка в названии Украины в посте Стивена Кинга

Мир

Пользователей соцсети возмутил пост американского писателя Стивена Кинга в поддержку Украины. Его упрекнули в неуважительном отношении к украинцам из-за неверно использованного артикля в названии страны.

Пользователей Сети возмутила ошибка в названии Украины в посте Стивена Кинга

Кинг опубликовал пост в поддержку Киева, в котором написал "the Ukraine". Такое употребление артикля противоречит официальному названию страны на английском языке.

По мнению украинцев, артикль не должен применяться, так как он ставит под сомнение суверенитет страны.

Один из пользователей счёл обращение "the Ukraine” унижением для нации. Другой с сарказмом поблагодарил писателя и сообщил, что правильно писать "Ukraine”.

Третий рассказал, что в школе Кинга ставят в пример по знанию грамматики и указал ему на ошибку. Без артикля обозначается страна, а с артиклем регион. Украинцы не говорят "the England", отметил комментатор.


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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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