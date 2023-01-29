Ведущая Welt* опозорилась, перепутав Красную армию с "Фракцией Красной Армии"

Ведущей немецкого телеканала Welt* Франке Лефельдт пришлось извинятся в своей соцсети после того, как она перепутала в эфире выпуска новостей Красную армию с леворадикальной немецкой организацией "Фракция Красной Армии" (RAF).

Журналистка заявила, что "неправильно выразилась" во время выпуска, заметив, что подобные оговорки бывают в прямом эфире, хотя они недопустимы.

"Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма", — написала Лефельдт.

Напомним, в пятницу ведущая сказала, что лагерь смерти в Освенциме освободила "Фракция Красной Армии". Эта оговорка вызвала волну возмущения и стала поводом для обвинений журналистки в скудном кругозоре и непрофессионализме.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.