Ведущей немецкого телеканала Welt* Франке Лефельдт пришлось извинятся в своей соцсети после того, как она перепутала в эфире выпуска новостей Красную армию с леворадикальной немецкой организацией "Фракция Красной Армии" (RAF).
Журналистка заявила, что "неправильно выразилась" во время выпуска, заметив, что подобные оговорки бывают в прямом эфире, хотя они недопустимы.
"Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма", — написала Лефельдт.
Напомним, в пятницу ведущая сказала, что лагерь смерти в Освенциме освободила "Фракция Красной Армии". Эта оговорка вызвала волну возмущения и стала поводом для обвинений журналистки в скудном кругозоре и непрофессионализме.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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