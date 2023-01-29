Немецкая подлодка не поможет Украины выгнать флот РФ из Чёрного моря, заявил Дандыкин

Военный эксперт, полковник в отставке Василий Дандыкин допустил, что Германия может удовлетворить просьбу Киева и передать Украине подводную лодку класса HDW 212A.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник попросил у Берлина подводную лодку, чтобы "выгнать российский флот из Чёрного моря". Украинский чиновник назвал субмарины класса HDW 212A одними из лучших в мире.

На фоне накачивания Украины западным вооружением вполне вероятно, что ФРГ передаст Киеву свою подлодку, отметил Дандыкин. Он не исключил, что инструкторы НАТО уже готовят украинских подводников.

При этом эксперт усомнился в том, что Вооружённые силы Украины сумеют провести подлодку в акваторию Чёрного моря, которая контролируется Россией. Нужно учесть, что из-за украинского конфликта Турция закрыла Босфор для военных кораблей. Даже в случае захода субмарины в Чёрное море она не сможет создать проблем для Черноморского флота РФ, убеждён Дандыкин.

"Одна немецкая подводная лодка, пусть и неплохая, в Чёрном море ничего не решит. Возможности Черноморского флота ВМФ РФ с его противолодочными кораблями и подлодками позволяют нам контролировать Чёрное море, в том числе подводное пространство", — сказал полковник в беседе с "ПолитРоссией".