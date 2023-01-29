Украинский министр обороны Резников сообщил о тяжёлой ситуации на востоке Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признался, что на востоке страны наблюдается тяжёлая ситуация, однако она находится под контролем.

В интервью телеканалу CBC глава оборонного ведомства сказал, что к марту Украина получит западные танки и обучит военных управлению этими боевыми машинами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-украинский конфликт выйдет на новый уровень, если Киев получит западные танки. Однако это не изменит ситуацию в зоне проведения спецоперации, добавила она.