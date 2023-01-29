Глава Минобороны Украины Алексей Резников признался, что на востоке страны наблюдается тяжёлая ситуация, однако она находится под контролем.
В интервью телеканалу CBC глава оборонного ведомства сказал, что к марту Украина получит западные танки и обучит военных управлению этими боевыми машинами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-украинский конфликт выйдет на новый уровень, если Киев получит западные танки. Однако это не изменит ситуацию в зоне проведения спецоперации, добавила она.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.