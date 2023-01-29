Офицер разведки США Риттер: Украину ждёт печальное будущее из-за сговора в НАТО

Западные страны уже осознают неизбежность поражения украинской армии, поэтому решили намеренно растянуть поставки натовской техники Украине. Так они хотят создать видимость поддержки Киева. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

По словам эксперта, НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и есть страны, которые прямо говорят, что они в конфликт не вмешиваются.

"Но самое главное, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, никто", — подчеркнул военный.

Он считает, что из того, что Запад не предоставляет вооружения в объёме, якобы необходимом ВСУ для победы, можно сделать именно такой вывод.

Количество танков не будет достигать и половины от того, что запросил генерал Залужный в декабре, предположил разведчик.

Поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определённым графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объёме, а военные не получат должной подготовки для его использования, уверен офицер.

Всё это гарантирует поражение Украины, заключил полковник.