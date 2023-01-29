FAZ: западную стратегию нельзя согласовать только с интересами Украины

Свои стратегии западные страны не должны выстраивать только на основе интересов Украины. Об этом пишет немецкий журналист Николас Буссе в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нет ничего удивительного в том, что Украина вслед за танками начала требовать боевые самолёты от Запада, отметил обозреватель.

По его мнению, союзникам киевского режима сначала следовало бы подождать и посмотреть, какой эффект будет на поле боя от тех боевых машин, которые получит Киев.

Также автор публикации обратил внимание, что американский президент призвал не воспринимать поставку танков Abrams украинской армии как угрозу в адрес России.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина передать Киеву подводную лодку и старый фрегат, чтобы изгнать из Чёрного моря российский флот.