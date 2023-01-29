Американская элита организовала вооружённое столкновение на Украине, чтобы разделить Россию и получить её ресурсы. Такое мнение высказал испанский журналист Иджинио Поло в статье для Rebelion.
По словам обозревателя, американские бизнесмены прикрываются Пентагоном, а сами подстрекают Украину к усилению конфликта, надеясь захватить "огромный кусок" земли в Восточной Европе.
Они хотят разделить Россию и "разграбить" её нефтяные месторождения. К боевым действиям на Украине Запад готовился годами, отмечает автор публикации.
НАТО во главе с США готовили украинских военных и вели проукраинскую пропаганду, а президент Владимир Зеленский стал инструментом борьбы с РФ. Теперь страны альянса нашли предлог для противодействия России, заключил эксперт.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.