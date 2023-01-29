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Rebelion: американские бизнесмены мечтают расчленить Россию, чтобы завладеть её ресурсами

Мир

Американская элита организовала вооружённое столкновение на Украине, чтобы разделить Россию и получить её ресурсы. Такое мнение высказал испанский журналист Иджинио Поло в статье для Rebelion.

Rebelion: американские бизнесмены мечтают расчленить Россию, чтобы завладеть её ресурсами

По словам обозревателя, американские бизнесмены прикрываются Пентагоном, а сами подстрекают Украину к усилению конфликта, надеясь захватить "огромный кусок" земли в Восточной Европе.

Они хотят разделить Россию и "разграбить" её нефтяные месторождения. К боевым действиям на Украине Запад готовился годами, отмечает автор публикации.

НАТО во главе с США готовили украинских военных и вели проукраинскую пропаганду, а президент Владимир Зеленский стал инструментом борьбы с РФ. Теперь страны альянса нашли предлог для противодействия России, заключил эксперт.


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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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