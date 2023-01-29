TAC: Украина не сможет завоевать Крым, из-за желания местного населения

Украинский план по завоеванию Крыма обречён на провал, так как жители полуострова хотят быть в составе России. Об этом пишет в своей статье обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис.

Автор публикации назвал отвратительной идеей стремление США помочь Киеву в "захвате" региона, поставляя вооружённым силам Украины (ВСУ) всё более современное оружие, которое они будут использовать для подавления волеизъявления населения.

Обозреватель заметил, что задолго до начала спецоперации большинство крымчан хотели присоединиться к России, но этому всячески препятствовали киевские власти.