Украинский план по завоеванию Крыма обречён на провал, так как жители полуострова хотят быть в составе России. Об этом пишет в своей статье обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис.
Автор публикации назвал отвратительной идеей стремление США помочь Киеву в "захвате" региона, поставляя вооружённым силам Украины (ВСУ) всё более современное оружие, которое они будут использовать для подавления волеизъявления населения.
Обозреватель заметил, что задолго до начала спецоперации большинство крымчан хотели присоединиться к России, но этому всячески препятствовали киевские власти.
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