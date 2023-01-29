Власти Крыма прокомментировали угрозы Киева атаковать полуостров: "Гавканье из-под дивана"

Вся агрессивная риторика киевского режима в отношении Крымского полуострова является "гавканьем из-под дивана", заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Накануне представитель администрации украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что после поставки западных тяжёлых танков на переговорах Киева и НАТО будет обсуждаться передача дальнобойных ракет и самолётов ВСУ для ударов по Крыму.

"России ударами по Крыму угрожает Подоляк — человек, который не имеет понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию", — прокомментировал заявление украинских властей Крючков в интервью РИА Новости.

По его словам, подобные киевские пропагандисты будут в первых рядах встречать в Киеве русские танки "с караваем, в веночках и лентах".

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