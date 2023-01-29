Монтян: Зеленский случайно проговорился о катастрофическом положении ВСУ

В беседе с журналистами из Великобритании Владимир Зеленский проговорился о плачевном положении украинской армии, отметила политический аналитик Татьяна Монтян.

Президент Украины рассказал британскому корреспонденту, что ВСУ отчаянно нуждаются в новом оружии, но если танки из США прибудут только в августе, то это будет слишком поздно.

"Еще совсем недавно Зеленский уверял, что даже и немецкие танки, конечно, не помешали бы, но ВСУ победят и без них. А тут уже и с немецкими танками, но без американских, уже в августе будет "слишком поздно", — подчеркнула Монтян.

По её словам, таким образом украинский лидер обесценил собственную пропаганду, которая уверяет жителей страны в крепкой обороне, скорой победе, наступлении на Крым, и проговорился о реальной ситуации на передовой. Посыл Зеленского означает, что только натовские танки могут спасти украинских националистов от быстрого разгрома.

Ранее итальянский министр заявил, что с появлением русских танков в Киеве начнётся третья мировая война.