В беседе с журналистами из Великобритании Владимир Зеленский проговорился о плачевном положении украинской армии, отметила политический аналитик Татьяна Монтян.
Президент Украины рассказал британскому корреспонденту, что ВСУ отчаянно нуждаются в новом оружии, но если танки из США прибудут только в августе, то это будет слишком поздно.
"Еще совсем недавно Зеленский уверял, что даже и немецкие танки, конечно, не помешали бы, но ВСУ победят и без них. А тут уже и с немецкими танками, но без американских, уже в августе будет "слишком поздно", — подчеркнула Монтян.
По её словам, таким образом украинский лидер обесценил собственную пропаганду, которая уверяет жителей страны в крепкой обороне, скорой победе, наступлении на Крым, и проговорился о реальной ситуации на передовой. Посыл Зеленского означает, что только натовские танки могут спасти украинских националистов от быстрого разгрома.
Ранее итальянский министр заявил, что с появлением русских танков в Киеве начнётся третья мировая война.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.