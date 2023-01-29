Вслед за передачей западных танков Украине, группа военных чиновников Пентагона пытается незаметно подтолкнуть власти США к поставке истребителей F-16 для ВСУ.
Ссылаясь на три источника в американском военном ведомстве, издание Politico утверждает, что дискуссия в Минобороны США вокруг F-16 для Киева набирает обороты.
"Я не думаю, что мы против", — цитируют авторы материалы высокопоставленного чиновника Пентагона.
Однако собеседник пояснил журналистам, что для этого украинские власти должны назвать истребители своим главным приоритетом.
В Белом доме отказались давать комментарии изданию и уточнили, что тема поставки боевых самолётов Украине в настоящий момент "очень осторожно" обсуждается с союзниками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.