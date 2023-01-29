Французский политик Филиппо: мир переживет бойкот Олимпиады в Париже Зеленским

Французский политик Флориан Филиппо отреагировал на недовольство Украины из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже. Об этом он написал в своей соцсети.

"Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживёт это!" — заявил Филиппо.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК, который выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе, предложив при этом не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.



