Французский политик Флориан Филиппо отреагировал на недовольство Украины из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже. Об этом он написал в своей соцсети.
"Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживёт это!" — заявил Филиппо.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК, который выступил за возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе, предложив при этом не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.