Военный эксперт Кедми доказал, что НАТО не готово воевать с Россией

Украинский конфликт наглядно показал, что армии стран Североатлантического альянса не готовы к большой войне, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

С момента начала российской спецоперации Запад активно помогал киевскому режиму в боевых действиях, напомнил он, как вооружением и боеприпасами, так и разведданными со спутников НАТО. Однако мнение, что таким образом военный блок готовится к войне с РФ, Кедми считают ошибочным.

"К какой войне готовы войска НАТО, когда у них не хватает боеприпасов и бронетехники для украинской армии? То, что они кому-то поставляют, это последнее", — отметил он.

Катастрофические масштабы дефицита на военных складах в Европе подтверждает новая военная Франции, пояснил эксперт.

"Основной пункт, который всегда был в их доктрине — Средиземное море и Ближний Восток — отсутствует. Они про Алжир забыли. Ни на что они не способны. 200 хороших танков — вся французская армия", — привёл пример Кедми в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым".

Накануне политолог заявил, что перед началом мирных переговоров с Украиной армия России должна выйти к границам НАТО.