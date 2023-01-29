Британцы потребовали выслать украинку, шокировавшую жительницу Бирмингема

Британцы раскритиковали беженку с Украины, которая пожаловалась на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Они выразили своё мнение в комментариях к сюжету телеканала Channel 4, опубликованному в соцсети.

Один из пользователей заметил, что женщина всегда может вернуться на Украину, если её что-то не устраивает в Британии.

Другой предложил отправить её домой, заметив, что там она будет в большей безопасности.

"Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — заключил третий комментатор.

Ранее стало известно, что украинка после заселения в один из домов Бирмингема, где проживает много представителей разных национальностей, заявила, что "в этом районе слишком много мусульман".