Спецоперация на Украине загнала президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведёт их к катастрофе. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
Он считает, что постоянное накачивание ВСУ оружием и эскалация противостояния могут спровоцировать ядерную войну. Отказ от интенсивных поставок боевой техники приведёт к тому, что Владимир Зеленский окажется в безвыходной ситуации.
"Результатом может стать тупиковое положение на неопределённый срок, которое буквально обескровит Украину и её народ, а также сделает её территорию похожей на лунный пейзаж", — считает Дэвис.
По мнению офицера, единственное верное решение — мирное решение конфликта на приемлемых для всех сторон условиях без предпосылок для новой мировой войны.
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