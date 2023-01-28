Подполковник ВС США Дэвис заявил, что президент РФ Путин загнал Байдена и Зеленского в тупик на Украине

Спецоперация на Украине загнала президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг, при котором любой шаг приведёт их к катастрофе. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Он считает, что постоянное накачивание ВСУ оружием и эскалация противостояния могут спровоцировать ядерную войну. Отказ от интенсивных поставок боевой техники приведёт к тому, что Владимир Зеленский окажется в безвыходной ситуации.

"Результатом может стать тупиковое положение на неопределённый срок, которое буквально обескровит Украину и её народ, а также сделает её территорию похожей на лунный пейзаж", — считает Дэвис.

По мнению офицера, единственное верное решение — мирное решение конфликта на приемлемых для всех сторон условиях без предпосылок для новой мировой войны.